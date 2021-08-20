Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda Cikcilli Mahallesi 116. sokak üzerinde bulunan bir adreste uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis ekipleri yaptıkları aramalarda 600 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili A.Ö. (34) isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.