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Giriş Tarihi: 21.8.2021 00:39

Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 600 gram esrar maddesi ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda Cikcilli Mahallesi 116. sokak üzerinde bulunan bir adreste uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis ekipleri yaptıkları aramalarda 600 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili A.Ö. (34) isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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