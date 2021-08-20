Buğlem İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor mu? Buğlem Ne Demek?

Anne ve baba olmak için sabırsızlıkla bekleyen bireyler evlatlarına koyacağı isim konusunda ince eleyip sık dokuyor. Bebeğine hayatı boyunca taşıyacağı güzel anlama sahip bir isim vermek isteyenler hem yakın çevresinden öneri alıyor hem de internet üzerinden araştırma yapıyor. Kız isimleri arasında nadir duyulan ancak çok beğenilen Buğlem isminin anlamı ise bu noktada merak konusu oluyor. Buğlem isminin anlamı nedir, ne demek ve Buğlem Kur'an'da geçiyor mu sorularının yanıtına haberimizde yer verdi. Peki, Buğlem ne anlama geliyor?

BUĞLEM İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Yeni doğacak olan evladı için farklı isim arayışında olan anne ve babaların dikkatini çeken isimlerden birisidir. Özellikle son dönemde daha sık duyduğumuz Buğlem isminin manası da oldukça güzeldir. Buğlem ismi taşıdığı anlamdan ötürü birçok kişi tarafından tercih edilmektedir.

Buğlem, cenneti müjdeleyen melek anlamını taşır. Cennet bahçesi ve cenneteki melekler anlamında da kullanılan Buğlem, taşıdığı anlam ile oldukça beğenilmektedir. Pozitif anlamlar yüklü bu isim olumlu ve yapıcı kavramları içerir.

BUĞLEM KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

İsimlerin tercih edilmesindeki bir diğer etken de Kur'an'da yer alıp almamasıdır. Buğlem ismi ise Kur'an-ı Kerim'de yer almamasına rağmen birçok kişi tarafından beğeni toplamaktadır.