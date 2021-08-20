Van’da 78 göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkezve İlçelerinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında, Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, Van'ın İpekyolu İlçesinde bulunan 4 katlı binanın 3. ve 4. katlarında yapılan aramada 78 düzensiz göçmen yakalandı.
Olayla ilgili 2 kişi hakkında Göçmen Kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.