Eşi ve oğlunu tabancayla öldürüp, kendini asarak intihar etti iddiası

Dadak köyünde oturan Mehmet Meydan ve eşi Hanife Meydan çiftinin dağda çobanlık yapan 2 çocuğu, anne ve babalarından haber alamayınca komşulardan yardım istedi. Eve gelen komşular Hanife Meydan ve oğlu Egemen Meydan'ın tabancayla vurulmuş halde, Mehmet Meydan'ın ise merdiven boşluğunda kabloyla boynundan asılmış halde cansız bedeniyle karşılaştı.

Komşuların haber vermesi üzerine eve gelen jandarma ekipleri, Mehmet, Hanife ve Egemen Meydan'ın cansız bedenleri üzerinde ve olay yerinde incelemede bulundu. İlk belirlemelere göre Mehmet Meydan'ın olay yerinde bulunan tabancayla eşi ve oğlunu öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.