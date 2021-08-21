Fethiye’de anne cinayeti!

Fethiye'de akıl almaz bir cinayet yaşandı. Fethiye Tuzla Mahallesi'nde yaşayan E.D ile annesi G.D arasında evde yemek yedikleri sırada kavga çıktı. Kavga büyüyünce E.D. annesini vücudunun farklı yerlerinden 10 kez bıçaklayarak hayatını kaybetmesine neden oldu. E.D'nin 30, annesi G.D'nin 61 yaşında olduğu öğrenildi.

Çevredeki vatandaşlar, ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kanlar içindeki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Evde bulunan şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolüne götürülen şüphelinin güçlükle kontrol altına alındığı gözlendi.