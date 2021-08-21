Kırıkkale’de kayboldu, Elazığ’da bulundu





Sultan Özer, dinlenme tesisine geri dönerek içerisinde değerli ziynet eşyaları ile bir miktar para ve cep telefonu bulunan çantasını geri dönerek yaptığı tüm aramalara rağmen bulamadı.



Olay üzerine Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi ve Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığına ait ekipler tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.



Ekipler, olay günü aracıyla mola verdiği dinlenme tesisi ve çevresinde detaylı araştırma yaptı ancak çanta bulunamadı.



Araştırmasını daha da derinleştiren Jandarma, olay saatini ve yerini baz alarak güzergah üzerinde bulunan tüm kameraları incelemeye aldı. İki gün süren yaklaşık 360 saatlik incelemede dinlenme tesisine 2 km kadar uzaklıktaki bir benzin istasyonunun kamerasında rengi ve modeli anlaşılmakla birlikte plakası tespit edilemeyen bir aracın emniyet şeridinde kısa bir süre durduğu, araçtan inen sürücünün yerden bir şey aldığı tespit edildi.



Durumdan şüphelenen Jandarma, karayolu üzerindeki PTS kayıtlarından aracın plakasını tespit etti. Plaka tespiti neticesinde aracın Avusturya ülkesine ait yabancı plakalı araç olduğu ve kısa bir süre önce Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptığı ve olay günü Kırıkkale üzerinden Elazığ iline gittiği anlaşıldı. Gümrük kayıtlarını da inceleyen ekipler, araç sahibinin sekiz yıl önce Türk vatandaşlığından çıktığı öğrenilerek eski Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası üzerinden şahsın akrabalarına ulaşıldı. D.A.(40) isimli şahsa telefonla ulaşan Jandarma, olayla ilgili ifadesini aldı.

D.A., söz konusu bölgede bir çanta bulduğunu, çantanın içerisinde 1 altın kolye, 1 altın bileklik, 2 pırlanta tektaş yüzük, 2 çeyrek altın ile bir miktar para olduğunu doğruladı. Bunun üzerine D.A., çantayı ve içerisindeki değerli malzemeleri teslim etmesi için olayın gerçekleştiği Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Jandarma Komutanlığına çağrılarak çantanın teslim edilmesini sağladı.



Çantanın teslim alınmasının ardından durumdan haberdar edilen çanta sahibi Sultan Özer de karakola çağrılarak çanta ve içindeki ziynet eşyaları ve para eksiksiz olarak kendisine teslim edildi.