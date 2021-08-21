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Giriş Tarihi: 21.8.2021 22:37

Muğla Valisi Orhan Tavlı’dan gece mesaisi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla Valisi Orhan Tavlı’dan gece mesaisi

Muğla genelindeki yangınlardan etkilenen yöre halkının yaraları sarılmaya devam ediyor. Muğla Valisi Orhan Tavlı gece saatlerinde, yangından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Bordum’un Mazı Mahallesine giderek incelemelerde bulundu.

Muğla Valiliği, söz konusu bölgelerde sürdürülen çalışmalarda inceleme yapılarak, yöre halkına maddi manevi destek verildiğini açıkladı.

Orman yangınlarının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangından etkilenen yöre halkına ise yardımlar gecikmedi. Muğla Valiliği, yangın bölgelerindeki yöre halkının yaralarının sarılması amacıyla sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Muğla Valisi Orhan Tavlı, gece saatlerinde Bodrum Mazı'da yangından etkilenen alanlarda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valimiz Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile birlikte Aşağı Mazı mahallemizdeki rehabilitasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Yangın sonrası verilen destekleri inceleyip mahalle sakinleri ile bir araya geldi." denildi.

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Muğla Valisi Orhan Tavlı’dan gece mesaisi
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