Muğla Valisi Orhan Tavlı’dan gece mesaisi

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valimiz Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile birlikte Aşağı Mazı mahallemizdeki rehabilitasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Yangın sonrası verilen destekleri inceleyip mahalle sakinleri ile bir araya geldi." denildi.