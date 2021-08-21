Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıstan 3'ü, "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine konulurken 3 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.