Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Giriş Tarihi: 21.8.2021 20:39

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Şanlıurfa'da narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi de tutuklanarak cezaevine konuldu.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; 11 kilo 700 gram kubar esrar maddesi, 1 kilogram toz esrar maddesi,47 3 adet captagon hap,55 adet ectasy hap,1 adet hassas terazi ve 2745 TL para ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıstan 3'ü, "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine konulurken 3 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA