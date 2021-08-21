Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tarsus’ta vicdansız sürücü yolda yatan köpeği ezdi
Giriş Tarihi: 21.8.2021 22:35

Tarsus’ta vicdansız sürücü yolda yatan köpeği ezdi

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus’ta vicdansız sürücü yolda yatan köpeği ezdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir pikabın sürücüsü yolun ortasında yatmakta olan sokak hayvanını ezdikten sonra yoluna devam etti.

Alınan bilgiye göre, Tarsus'a bağlı merkez Ergenekon mahallesi 12201 sokak üzerinde meydana gelen olayda adının sonradan H.K. olduğu öne sürülen bir kişi, pikapla seyir halindeyken yolda yatmakta olan küpeli sokak köpeğini ezdi.

Dikkatsizlikten mi yoksa bilerek mi köpeğe çarpan sürücünün bu anları orada bulunan vatandaşlar tarafından kameraya yansıdı. Yaralanan hayvan çevredeki vatandaşlar tarafından çağrılan ekipler tarafından alınarak tedavisi için Mersin hayvan bakım barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

Plakası belirlenen pikap ve sürücüsü için polisin çalışma başlattığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tarsus’ta vicdansız sürücü yolda yatan köpeği ezdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA