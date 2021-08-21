Tarsus’ta vicdansız sürücü yolda yatan köpeği ezdi

Dikkatsizlikten mi yoksa bilerek mi köpeğe çarpan sürücünün bu anları orada bulunan vatandaşlar tarafından kameraya yansıdı. Yaralanan hayvan çevredeki vatandaşlar tarafından çağrılan ekipler tarafından alınarak tedavisi için Mersin hayvan bakım barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

Plakası belirlenen pikap ve sürücüsü için polisin çalışma başlattığı öğrenildi.