Tarsus’ta yer fıstığı hasadı yapıldı

Tarsus Belediyesi, Tarımsal Araştırma Enstitüleri tarafından ortaya konan tarımsal yeniliklerin çiftçilere ulaştırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen projenin sürdürülebilirliğini sağlamak adına proje ortağı Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile birlikte Kulak Mahallesi'nde 10 dönümlük alana ekilen Ayşehanım Yerfıstığı çeşidinin hasadı sırasında Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan traktör kullanarak yerfıstıklarını hasat etti.
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Modern Bitki Islahı ve Generasyon Atlatma Merkezi Sorumlusu Dr. Ayşe Nuran Çil'in gözetiminde, Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün işbirliği ile yörenin çiftçisi Mustafa Sarı'nın tarlasına ekilen Ayşehanım yerfıstığı çeşidinin verimi istenilen düzeyde olurken, hasat edilen ürünün oldukça kaliteli ve lezzetli bir şekilde bölgede yetiştiği katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yağlı Tohumlu Bitkiler Birimi Sorumlusu Dr. Ayşe Nuran Çil; gerçekleştirilen hasat sonrasında yaptığı açıklamada "Şu anda Tarsus Belediyesi ile beraber yaptığımız protokol kapsamında yerli ve milli tohum çeşidimiz olan Ayşehanım tohum çeşidinin hasadı için buradayız. Hasadını yaptığımız çerezin kalitesinin ve veriminin yüksek olması bizi memnun etti. Bu tarla kumsal bir alanda üstelik taban suyunun zaman zaman yükseldiği bir alanda yer fıstığı tarımı gerçekleştirdik. Aldığımız bu sonuçlar doğrultusunda, yerli yerfıstığı çeşidimizi bu bölgede yaygınlaştırmaya çalışacağız" dedi.
Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'da yaptığı yazılı açıklamada "Israrla başından beri miras diye adlandırdığımız ata tohumlarımızı yaygınlaştırma çabamız sonuç verdi. Ekilen tohumlar ürüne, ürün verime dönüştü. Fıstığın tadına bakıyorum, bu tat beni çocukluğuma götürdü. Biz bu fıstığı alırdık, kavururduk evde şimdi üretilen bu fıstıklar aynı o fıstıklar. Yani benim anlatmak şey bu tatların nesilden nesile orijinal halleri ile geleceğe ata tohumlarıyla taşınması. Bu konuda her zaman çiftçilerimizin yanında olacağız. Tarlada izi olanın hasatta yüzü oluyor. Bu konuyla bağlantılı olarak önümüzdeki süreçte de hemen hemen iki köye bir kurutma makinalarımızı getirtiyoruz. Artı on köye bir düşecek şekilde soğuk hava depolarımızı yapıyoruz. Ciddi anlamda kentten köylere doğru toplu bir göçün gerçekleşmesi için aldığımız hibeleri çok iyi şekilde değerlendireceğiz. Yaptığımız hiçbir şey göstermelik değil. Elimizde bir milyardan fazla ata tohumu var bu konuda da emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Amacımız bu çalışmayı daha fazla arttırabilmek, biyodinamik tarımı yaymak ve bu şekilde hormonsuz ürünlerin mutfaklara girmesini sağlamak" dedi.