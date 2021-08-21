Tarsus’ta yer fıstığı hasadı yapıldı

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'da yaptığı yazılı açıklamada "Israrla başından beri miras diye adlandırdığımız ata tohumlarımızı yaygınlaştırma çabamız sonuç verdi. Ekilen tohumlar ürüne, ürün verime dönüştü. Fıstığın tadına bakıyorum, bu tat beni çocukluğuma götürdü. Biz bu fıstığı alırdık, kavururduk evde şimdi üretilen bu fıstıklar aynı o fıstıklar. Yani benim anlatmak şey bu tatların nesilden nesile orijinal halleri ile geleceğe ata tohumlarıyla taşınması. Bu konuda her zaman çiftçilerimizin yanında olacağız. Tarlada izi olanın hasatta yüzü oluyor. Bu konuyla bağlantılı olarak önümüzdeki süreçte de hemen hemen iki köye bir kurutma makinalarımızı getirtiyoruz. Artı on köye bir düşecek şekilde soğuk hava depolarımızı yapıyoruz. Ciddi anlamda kentten köylere doğru toplu bir göçün gerçekleşmesi için aldığımız hibeleri çok iyi şekilde değerlendireceğiz. Yaptığımız hiçbir şey göstermelik değil. Elimizde bir milyardan fazla ata tohumu var bu konuda da emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Amacımız bu çalışmayı daha fazla arttırabilmek, biyodinamik tarımı yaymak ve bu şekilde hormonsuz ürünlerin mutfaklara girmesini sağlamak" dedi.