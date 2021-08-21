Yangına birebir müdahale...

İstanbul Heybeliada'da çıkan ve başarıyla kontrol altına alınan orman yangınına İtfaiye Ekipleri ile birlikte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü de birebir müdahale etti. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hakan Alpaslan Kırbaş çok kısa sürede personelleriyle birlikte yangın bölgesine gitti. İstanbul Emniyeti, Heybeliada'da çıkan ve başarıyla kontrol altına alınan orman yangınına bir Polis Helikopteri, üç Deniz Botu, sekiz TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) ve toplamda 100 personelle müdahale etti. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, su sıkılacak noktaları polislere göstererek alevlere müdahale edilen TOMA'ları yönetti. İstanbul Çevik Kuvvet Polisleri'nin yanısıra Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.