Son dakika | Bahçesinde 11 köpek ölü bulunmuştu: Mahkemede ilginç savunma! "Ben buradayken aç kaldılar'

"HAYVANLARI TEDAVİ ETTİRDİĞİME DAİR KANITLAR VAR"

Bahçesinde gömülü köpeklerden sadece 2'sinin kendisine ait olduğunu ve bu köpeklerin de kanser ve gençlik hastalığına yakalanarak öldüğünü söyleyen Meral T. ,"Ben 40 yıldır kimseden destek almadan sokak hayvanlarına her türlü desteği verdim ve tedavilerini üstlendim. Ben buradayken dışarda 200 tane hayvan aç kaldı hepsi beni bekliyor. Dışkapı Hayvan Hastanesi ve Kurtuluş Veteriner Kliniği'nde benim bu hayvanları tedavi ettirdiğime dair kayıtlar var. Gömülü hayvan cesetlerinden 2 tanesi bana ait diğerleriyle bir ilgim yok. Ölen köpeklerden biri kanser diğeri de gençlik hastalığı olarak bilinen hastalıklar yüzünden öldü. Özel veterinerlerde ölen köpeklerim çöpe atılacaktı vicdanım el vermedi ben de kendi bahçeme gömdüm. Bu hayvanlardan ayrı olarak 7 köpeğim daha vardı. Onları geçici olarak karşı dairede 1 geceliğine bırakmıştım ertesi gün de bu olay meydana geldi. Çürümüş hayvan cesetleri bana ait değil. Beni şikayet edenlerle husumetim var o yüzden şikayet ettiler" ifadelerini kullandı.