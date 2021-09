Son dakika | Bahçesinde 11 köpek ölü bulunmuştu: Mahkemede ilginç savunma! "Ben buradayken aç kaldılar'

SOMUT DELİL BULUNMADIĞINI SAVUNDU

Sanık avukatı ise Meral T.'nin hayvanları öldürdüğüne dair her hangi bir somut delil olmadığını belirterek, "Bu kadar zamandır hayvanların her türlü bakımını üstlenen bir insan nasıl olur da işkence yapabilir? Daha önce hakkında idari para cezası uygulandı. İdari para cezasına karşı açtığımız dava lehimize sonuçlandı. Meral T.'nin hayvanları öldürdüğüne dair her hangi bir somut delil bulunmamakta. Kaçma şüphesi bulunmadığından öncelikle beraatini ya da tutuksuz yargılanmasını talep ediyorum" dedi.