Son dakika | Bahçesinde 11 köpek ölü bulunmuştu: Mahkemede ilginç savunma! "Ben buradayken aç kaldılar'

Son dakika haberi: Ankara'da bulunan bir mahallede kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar durumu belediye ve polis ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, kokuların yoğunlaştığı 3 katlı binanın bahçesinde arama yapmıştı. Bahçe duvarının dibi ekiplerce kazılırken, çöp torbaları içinde hayatını kaybetmiş 11 köpek bulunmuştu.
Öte yandan evde ikamet eden Meral T.'nin 7 yavru köpeğe de uygunsuz koşullar içinde baktığı tespit edilmiş, yavru köpekler koruma altına alınırken, şüpheli Meral T. gözaltına alınmıştı. Meral T., TBMM'de kabul edilen 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında mahkemece tutuklanmıştı.
Ankara 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen davada sanık Meral T. üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi ve çürümüş köpek cesetlerinin kendisine ait olmadığını ileri sürdü. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Meral T. hakkında '11 evcil hayvanı kasten öldürme' ve 'Evcil hayvana zalimce muamelede bulunma' suçlarından toplamda 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
"HAYVANLARI TEDAVİ ETTİRDİĞİME DAİR KANITLAR VAR"
Bahçesinde gömülü köpeklerden sadece 2'sinin kendisine ait olduğunu ve bu köpeklerin de kanser ve gençlik hastalığına yakalanarak öldüğünü söyleyen Meral T. ,"Ben 40 yıldır kimseden destek almadan sokak hayvanlarına her türlü desteği verdim ve tedavilerini üstlendim. Ben buradayken dışarda 200 tane hayvan aç kaldı hepsi beni bekliyor. Dışkapı Hayvan Hastanesi ve Kurtuluş Veteriner Kliniği'nde benim bu hayvanları tedavi ettirdiğime dair kayıtlar var. Gömülü hayvan cesetlerinden 2 tanesi bana ait diğerleriyle bir ilgim yok. Ölen köpeklerden biri kanser diğeri de gençlik hastalığı olarak bilinen hastalıklar yüzünden öldü. Özel veterinerlerde ölen köpeklerim çöpe atılacaktı vicdanım el vermedi ben de kendi bahçeme gömdüm. Bu hayvanlardan ayrı olarak 7 köpeğim daha vardı. Onları geçici olarak karşı dairede 1 geceliğine bırakmıştım ertesi gün de bu olay meydana geldi. Çürümüş hayvan cesetleri bana ait değil. Beni şikayet edenlerle husumetim var o yüzden şikayet ettiler" ifadelerini kullandı.
SOMUT DELİL BULUNMADIĞINI SAVUNDU
Sanık avukatı ise Meral T.'nin hayvanları öldürdüğüne dair her hangi bir somut delil olmadığını belirterek, "Bu kadar zamandır hayvanların her türlü bakımını üstlenen bir insan nasıl olur da işkence yapabilir? Daha önce hakkında idari para cezası uygulandı. İdari para cezasına karşı açtığımız dava lehimize sonuçlandı. Meral T.'nin hayvanları öldürdüğüne dair her hangi bir somut delil bulunmamakta. Kaçma şüphesi bulunmadığından öncelikle beraatini ya da tutuksuz yargılanmasını talep ediyorum" dedi.
Sanık ve sanık avukatının beyanlarının ardından Hakim, dosyadaki eksiklerin tamamlanmasına diğer duruşmada tanıkların zorla getirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.