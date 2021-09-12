Esenyurt’ta lüks sitede yönetici krizi site sakinlerini canından bezdirdi

Esenyurt Akevler Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede yıllardır devam eden yönetici krizi site sakinlerini canından bezdirdi. 2018 yılında 2 yıllığına seçilen eski site yönetiminin görev süresi dolmasına rağmen görevi bırakmamasına site sakinleri karşı çıktı. Durumu mahkemeye taşıyan site sakinleri dava sonucunda yeni bir şokla karşılaştı. Mahkeme, site yönetimine en az 6 ay yönetici olmak şartıyla kayyum atadı. Geçen 6 aylık sürenin ardından yeniden seçime giden site sakinleri bu seferde kayyum yöneticinin "Beni hakim atadı, hakim gönderir" tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan tüm bu durumlara tepkisini göstermek isteyen site sakinleri ise durumu protesto etti.

"ARTIK BU HAKSIZLIK VE HUKUKSUZLUĞA DUR DEMENİN VAKTİ GELDİ"

Yıllardır sitede yaşanan hukuksuzluk ile mücadele verdiğini ifade eden Necdet Özgür, "Bundan önceki yönetim 2018 yılının Ocak ayında 2 yıllığına seçildi. 2020 yılı Ocak ayına gelindiğinde ise yeni bir toplantı ve yeni bir seçim yapılması gerekirken eski yönetim bunu gerçekleştirmedi. Bunun üzerine aylarca süren süreçte eski yönetim kurulu sitemizi gayri resmi olarak yönetti. Daha fazla duruma dayanamayarak eski yönetime dava açtım. Yönetim kurulu üyesi atanması talebiyle açtığım davada ise sitemize kayyum olarak bir avukat hanımefendi 6 ay süreyle atandı. Sürenin dolması üzerine biz site sakinleri toplanarak yeni bir seçim yaptık ve yönetim kurulumuzu belirledik. Kayyum yönetici bu duruma 'beni hakim atadı, hakim gönderir' diyerek tepki gösterdi. Bu durum kat maliklerinin çoğunluğunun iradesini hiçe saymaktadır ve bir hukuk skandalına sebep olmaktadır. Yapılan haksızlıklar sadece biz site sakinlerine değildir. Sizin de girerken gördüğünüz gibi kayyum yönetici basın mensuplarını içeri almak istemedi, mücadele sonucunda buraya girebildiniz. Artık bu haksızlık ve hukuksuzluğa dur demenin vakti geldi" dedi.

"ZİYARET ETMEK İSTEDİĞİMDE POLİS ÇAĞIRDI"

Site yönetiminin kendilerine hizmet için olduğunu fakat yöneticinin yanına dahi yaklaşamadığını ifade eden Esma Ece, "Sitemiz günden güne daha da kötüye gidiyordu. Biz site sakinleri de durum düzelsin diye uğraşıyorduk fakat eski yönetim buna izin vermiyordu. Bu duruma tepki olarak site sakini bir arkadaşımız durumu mahkemeye taşıdı ve sitemize bir kayyum yönetici atandı. Atanan yeni yöneticinin görev süresinin dolmasından bir gün sonra ise site sakinleri olarak toplanarak yeni yönetimi belirledik. Fakat bunu kabul etmeyen yönetici kendisini hakimin atadığını ifade ederek sadece hakim kararıyla görevden ayrılacağını ifade etti. Kendisiyle çalışmak mümkün olsa bir nebze de olsa tahammül gösterilebilir fakat kendisi ilk geldiği günden itibaren insanlarla iletişim kurmakta problem yaşadı. 'Kimseyi dinlemeyeceğim, odama giremezsiniz burası benim makamım' gibi söylemlerde bulundu. Hatta bir keresinde kendisini ziyaret etmek istediğimde polis çağırdı ve kendisini odasına kapattı. Bu tepkisi üzerine 'Meral Hanım sadece sizinle konuşmak istiyorum' dedim ve 'Çık dışarıya' gibi bir tepkiyle karşılaştım. Sadece iletişim kurmak istediğimi vurguladım ve bana tekrardan bağırdı. Duruma polisler bile şaşırdı ve avukat hanıma 'Ne yapıyorsunuz' diyerek tepki gösterdi. Yani bu kadınla nasıl çalışılır siz söyleyin" diyerek duruma tepki gösterdi.