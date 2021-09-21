Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bıçak parası isteyen doktor tutuklandı
Giriş Tarihi: 21.9.2021 22:30

Bıçak parası isteyen doktor tutuklandı

İHA
Bıçak parası isteyen doktor tutuklandı

Bursa'da ameliyat olacak bir hastasından 15 bin lira bıçak parası istediği öne sürülen kalp damar cerrahisi uzmanı profesör adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde mikrofon uzatılan profesör doktor suçlamaları kabul etmediğini söylemişti. Doktor, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

İddiaya göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde görevli Profesör Doktor T.T., bir hastasından ameliyat için 15 bin lira istedi. Hastanın polise şikayeti üzerine paraların numarasını alan ekipler hastanede görevli doktoru suçüstü yakaladı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan doktor ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. T.T. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Doktor T.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bıçak parası isteyen doktor tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA