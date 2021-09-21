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Giriş Tarihi: 21.9.2021 22:28

Sokak ortasında fenalaşıp öldü

DHA
Sokak ortasında fenalaşıp öldü

Antalya'da İsmail Demir (64), sokakta yürüdüğü sırada fenalaşarak yaşamını yitirdi

Olay, saat 18.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 27 sokak üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde sokakta yürüyen İsmail Demir, bir anda fenalaşarak apartmanın duvarına yaslandı. Bir süre sonra tekrar hareket etmek isteyen Demir, yığılıp kaldı. Demir'in düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla beraber olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen sağlık ekipleri, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme polisleri çağrıldı. Ekiplerin incelemesinin ardından Demir'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Sokak ortasında fenalaşıp öldü
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