Babası Saddam Hüseyin’in ordusundaydı! Kayıp Sally’nin kanı şüphelinin çorabında çıktı!

Ayrıca poşet ve naylon aldığı tespit edilen Mohammed'in güvenlik kamerası görüntülerinde ilki saat 04.00'te olmak üzere evden birçok kez çöp atmak için çıktığı belirlendi.Öte yandan 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanan Mohammed'in Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya tedavi olmak için gitmek istediğini ve cinayet suçlamasını kabul etmeyerek "Sally saat 07.30 sıralarında evden bir arkadaşına gideceğini söyleyerek ayrıldı. Bir daha kendisini görmedim" dediği belirtildi.