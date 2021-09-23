Başhekim Güneş vatandaşa seslendi: Aşı kısırlık yapmaz, Covid-19 yapar

"Yaklaşık 15 gündür kıymetli baba ve annemin kovit süreci nedeniyle memleketim Elazığ'da pandemi sürecini ve aşı durumunu gözlemliyorum. Kıymetli annem ve babam 90 yaş üstü olmalarına rağmen yaşadıkları süreci aşıdan dolayı, babamın entübe olmadan yaşadığı yoğun bakım süreci hariç, yaş durumunu dikkate aldığımda şükürler olsun yine iyi geçirdiler. Eğer aşı durumu söz konusu olmasaydı yoğun bakım süreci ve entübasyon kaçınılmazdı. Bu süreçte hastanede gözlemim şu ki, aşı programını tamamlamamış veya hiç aşı olmamışların oranı çok yüksek. Covid-19 bulaşlarda da aynı durum söz konusu Hatta aşısızların ifadesi şu; Keşkene 7 defa aşı olsaydım da bu ağrıları çekmeseydim. Sonuç: Aşı karşıtlarının bilimsel karşılığı olmayan fikirlerini ve söylemlerini dikkate almayın Aşı öldürmez. Covid-19 öldürür. Aşı kısırlık yapmaz. Covid-19 kısırlık yapar. Siz siz olun beyninizi başkalarına satmayın Sizi fikir kölesine dönüştürmelerine izin vermeyin Yoksa pişmanlık fayda vermez. Elinizdeki en değerli varlıklarımızı alır toprağa götürür."