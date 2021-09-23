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Giriş Tarihi: 23.9.2021 22:10

Başhekim Güneş vatandaşa seslendi: Aşı kısırlık yapmaz, Covid-19 yapar

ABBAS ÇAKAR
Başhekim Güneş vatandaşa seslendi: Aşı kısırlık yapmaz, Covid-19 yapar

Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr Mustafa Güneş, sosyal medya hesabında, hala aşı olmakta kararsız kalanlara “Aşı kısırlık yapmaz, Covid-19 kısırlık yapar” şeklinde seslendi.

Sosyal medya hesabında yaptığı bilgilendirici ve uyarıcı paylaşımlar ile sık sık gündem olan Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr Mustafa Güneş, "AŞI.. AŞI DİYORUZ!" başlığı ile yine sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımda, aşı olmakta hala kararsız kalanlara seslendi.

AŞI ÖLDÜRMEZ COVİD-19 ÖLDÜRÜR

Başhekim Mustafa Güneş yapmış olduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 15 gündür kıymetli baba ve annemin kovit süreci nedeniyle memleketim Elazığ'da pandemi sürecini ve aşı durumunu gözlemliyorum. Kıymetli annem ve babam 90 yaş üstü olmalarına rağmen yaşadıkları süreci aşıdan dolayı, babamın entübe olmadan yaşadığı yoğun bakım süreci hariç, yaş durumunu dikkate aldığımda şükürler olsun yine iyi geçirdiler. Eğer aşı durumu söz konusu olmasaydı yoğun bakım süreci ve entübasyon kaçınılmazdı. Bu süreçte hastanede gözlemim şu ki, aşı programını tamamlamamış veya hiç aşı olmamışların oranı çok yüksek. Covid-19 bulaşlarda da aynı durum söz konusu Hatta aşısızların ifadesi şu; Keşkene 7 defa aşı olsaydım da bu ağrıları çekmeseydim. Sonuç: Aşı karşıtlarının bilimsel karşılığı olmayan fikirlerini ve söylemlerini dikkate almayın Aşı öldürmez. Covid-19 öldürür. Aşı kısırlık yapmaz. Covid-19 kısırlık yapar. Siz siz olun beyninizi başkalarına satmayın Sizi fikir kölesine dönüştürmelerine izin vermeyin Yoksa pişmanlık fayda vermez. Elinizdeki en değerli varlıklarımızı alır toprağa götürür."

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Başhekim Güneş vatandaşa seslendi: Aşı kısırlık yapmaz, Covid-19 yapar
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