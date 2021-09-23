DEAŞ’a eş zamanlı şafak operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın, cezaevinde bulunan sözde 'Türkiye Emiri' Mahmut Özden'in bizzat kurup yönettiği; 'Yamaçlı Grubu'nun yeniden toparlanma sürecine girdiği istihbaratı üzerine polis, Adana ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği operasyonda gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin, örgüt içinde faaliyet yürüttüklerine dair haklarında teşhis ve ifadeler olduğu da öğrenildi.

ÖZDEN KURUP YÖNETTİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ'ın Adana'daki eylem ve faaliyetlerine mercek altına aldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışmada; şuanda cezaevinde bulunan sözde 'Türkiye Emiri' Mahmut Özden'in, bizzat kurup yönettiği, 2019 ve 2020 yıllarında emirliğini yaptığı 'Yamaçlı Grubu'nun yeni bir oluşum içine girdiği tespit edildi.

İKİ KENTTE OPERASYON

Geçmiş dönemde Mahmut Özden ile yakın ilişkiler içerisinde bulunan ve örgüt içinde faaliyet yürüttüğüne dair haklarında teşhis ve ifadeler bulunan 14 şüphelinin, polisin ardı ardına düzenlediği operasyonlar sonrasında dağılan 'Yamaçlı Grubu'nu yeniden toparlamaya çalıştığı belirlendi. Bu kişilerin yakalanması için Adana ve İstanbul'da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.