İstanbul Bahçelievler’de hareketli dakikalar! Pompalı tüfekle tehditler savurdu...

Bahçelievler'de elindeki tüfekle tehditler savuran bir kişi, teslim olması için kendisini uyaran polise silah doğrultup kaçmaya çalışınca vurularak durduruldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.