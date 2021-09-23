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Giriş Tarihi: 23.9.2021 22:52 Son Güncelleme: 23.9.2021 23:55

İstanbul Bahçelievler'de hareketli dakikalar! Pompalı tüfekle tehditler savurdu...

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul Bahçelievler’de hareketli dakikalar! Pompalı tüfekle tehditler savurdu...

İstanbul Bahçelievler'de husumetlisinin inşaatına gelerek elindeki pompalı tüfekle etrafa tehditler savuran Hamza Kaya, ihbar üzerine gelen polise de silah doğrulttu. Polisin 'silahını bırak' çağrılarını dinlemeyen Kaya, omzundan vurularak etkisiz hale getirildi.

Bahçelievler'de elindeki tüfekle tehditler savuran bir kişi, teslim olması için kendisini uyaran polise silah doğrultup kaçmaya çalışınca vurularak durduruldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, 18.00 sıralarında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bir inşaatta yaşanan kavga sırasında Hamza K. elindeki tüfekle çevresinde bulunan kişileri tehdit etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

POLİSE SİLAH DOĞRULTTU

Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, Hamza K'yı teslim olması konusunda uyardı. Uyarılara rağmen polise silah doğduktan ve kamyonete binerek kaçmaya çalışan Hamza K'yı durdurmak için polis ateş açtı. Açılan ateş sonucunda kamyonetin lastikleri patlamasına rağmen şüpheli kaçmaya devam etti.

VURULARAK DURDURULDU

Kamyonet park halindeki bazı araçlara çarparak dururken Hamza K. da omzundan vuruldu. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hamza K.nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken 16 suçtan da poliste sabıka kaydının bulunduğu belirtildi. Polis ekipleri uzun süre olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Bahçelievler'de hareketli dakikalar! Pompalı tüfekle tehditler savurdu...
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