Kargocuyu yumrukla öldürdüğü iddia edilmişti! Savcı mütalaasında ‘Sanık cezalandırılsın’ dedi

Katil zanlısı Tayfun Şahin

'İTEKLEDİM AMA VURMADIM'

Sanık avukatı maktulün ölüm sebebinin yeterince açık olmamasından kaynaklı tekrar bir rapor alınmasını talep ederken tutuklu sanık Tayfun Şahin ise duruşmadaki savunmasında 'Ben maktulü sadece sol elimle itekledim. Benim itmem sonucu yere düşmemiştir. Kendiliğinden kilitlenerek yere düşmüştür. Avucumla camiiden su taşıyıp verdim. Ellerimle dişlerini açtım. İteklediğimi kabul ediyorum ama vurmadım' şeklinde konuşarak tahliyesini istedi.

'HERKES ONU ÇOK SEVERDİ'

Dosyada ismi geçen tanık Gökmen G. ise duruşmadaki beyanında maktulün çalıştığı acente şirketinin sahibi olduğunu, maktulün 6 aydır yanında çalıştığını, olay günü 189 adet kargoyla dağıtıma çıktığını, olay günü saat 11.00 sularında şoförün kendisini arayarak yaralama olduğunu ve maktulü hasteneye kaldırdıklarını söylediğini, kendisinin de hastaneye gittiğini, maktulün 10 yıldır kargo sektöründe çalıştığını ve herkes tarafından sevilen biri olduğunu belirterek olayı bizzat görmediğini söyledi.