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Giriş Tarihi: 24.9.2021 14:12 Son Güncelleme: 24.9.2021 14:38

Balıkesir'de feci kaza: Evlilik hayali kuruyorlardı!

DHA
Balıkesir’de feci kaza: Evlilik hayali kuruyorlardı!

Balıkesir'de, korkunç bir kaza meydana geldi. Tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü Ceyhun Öz (21) ile nişanlısı Aslı Öztürk (19) hayatını kaybetti.

Yürekleri yakan kaza, dün saat 20.00 sıralarında Balıkesir- Kepsut kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ceyhun Öz'ün kullandığı 10 AFS 984 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Abdurrahman T. (54) idaresindeki 41 UJ 419 plakalı tankerle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ceyhun Öz olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan nişanlısı Aslı Öztürk, Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öztürk, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazeler, işlemlerinin ardından Balıkesir'in Kepsut ilçesine götürüldü.

Nişanlı çiftin cenazeleri, bugün kırsal Yenice Mahallesi'nde defnedilecek. Ceyhun Öz'ün tesisatçılık yaptığı, Aslı Öztürk'ün ise Balıkesir Üniversitesi Kepsut Meslek Yüksekokul Özel Güvenlik Mülkiye Koruma Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, tanker sürücüsü Abdurrahman T. gözaltına alındı.

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Balıkesir'de feci kaza: Evlilik hayali kuruyorlardı!
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