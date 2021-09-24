Balıkesir’de feci kaza: Evlilik hayali kuruyorlardı!

Nişanlı çiftin cenazeleri, bugün kırsal Yenice Mahallesi'nde defnedilecek. Ceyhun Öz'ün tesisatçılık yaptığı, Aslı Öztürk'ün ise Balıkesir Üniversitesi Kepsut Meslek Yüksekokul Özel Güvenlik Mülkiye Koruma Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.