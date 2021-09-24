Son dakika... Arkadaşını şeytana benzettiği için katletti: Çay bardağım kriminalde incelensin...

Son dakika | Ankara'nın Çankaya ilçesinde arkadaşı Berkay Kesen'i şeytana benzettiği için tabanca ile başında vurarak öldürülen Berk Bilge Aslan'ın yargılanmasına devam edildi. Aslan mahkemede, "Olay günü de benim çayıma uyuşturucu koydular" dedi.
EVDE OLMAYAN ŞEYLERİ, VARLIKLARI GÖRÜP KENDİ KENDİNE KONUŞMUŞTU
Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Aslan, olaydan 2-3 gün önce maktulle birlikte denetimli serbestliğe gidip idrar testi verdiğini kaydederek, "Rahmetli zaten uyuşturucu kullanıyordu. Hatta bir keresinde üstlerinde 100 gram bonzai ile yakalandılar. Benim üzerimde uyuşturucu madde çıkmadığı halde yanlarında olduğum için polis beni de götürdü ve bu olay yüzünden denetimli serbestliğe gidip 21 günde bir idrar örneği vermekteyim. Maktul zaten evde de değişik davranışlar içindeydi, evde olmayan şeyleri, varlıkları görüp kendi kendine konuşmuştu. Olay günü de benim çayıma uyuşturucu koydular, çay bardağımın kriminalde incelenmesini istiyorum" dedi. Arkadaşı Kesen'i vurduktan sonra olay yerine yakın bir benzinlikte polislere teslim olan Aslan'ın avukatı da müvekkilinin olayı bilinçli şekilde yapmadığını savundu.
'SAKLANIP ATEŞ EDİYORDU'
Olayın yaşandığı andan sonra benzin istasyonuna gelerek rastgele ateş açan Aslan, burada benzinlik görevlisine teslim olmuş ve bir kişiyi öldürdüğünü çalışanlara itiraf etmişti. Mahkemede tanık olarak dinlenen benzinlik görevlisi Osman K. da bu durumu doğrulayarak, "Olay günü sabah 09:00 gibi muhasebe işlerini kontrol ederken 2-3 silah sesi duydum. Dışarı baktığımda bu şahıs benzin pompalarına doğru rastgele ateş ediyordu ve 'dikmeni patlatacağım' diye bağırıyordu. Ateş ederken de sanki birileriyle çatışıyormuş gibi saklanıp saklanıp ateş ediyordu. Mermisinin bittiğini anlayınca dışarı çıktım ve bu da yanıma yaklaştı 'teslim oluyorum bir kişiyi öldürdüm' dedi. Silahını yere atıp dizlerinin üstüne çöktü ben de silaha tekme atıp ondan uzaklaştırdım ve polisin gelmesini bekledim, galiba beni polis zannetti. Sonra polisler gelip götürdü. Benzinlikte patlama olmadan şans eseri kurtulduk" diye konuştu.
Sanık Aslan'ın uyuşturucu kullanıp kullanmadığının ve denetimli serbestlik kayıtlarının dava dosyasına eklenmesine hükmeden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi
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