Son dakika... Arkadaşını şeytana benzettiği için katletti: Çay bardağım kriminalde incelensin...

'SAKLANIP ATEŞ EDİYORDU'



Olayın yaşandığı andan sonra benzin istasyonuna gelerek rastgele ateş açan Aslan, burada benzinlik görevlisine teslim olmuş ve bir kişiyi öldürdüğünü çalışanlara itiraf etmişti. Mahkemede tanık olarak dinlenen benzinlik görevlisi Osman K. da bu durumu doğrulayarak, "Olay günü sabah 09:00 gibi muhasebe işlerini kontrol ederken 2-3 silah sesi duydum. Dışarı baktığımda bu şahıs benzin pompalarına doğru rastgele ateş ediyordu ve 'dikmeni patlatacağım' diye bağırıyordu. Ateş ederken de sanki birileriyle çatışıyormuş gibi saklanıp saklanıp ateş ediyordu. Mermisinin bittiğini anlayınca dışarı çıktım ve bu da yanıma yaklaştı 'teslim oluyorum bir kişiyi öldürdüm' dedi. Silahını yere atıp dizlerinin üstüne çöktü ben de silaha tekme atıp ondan uzaklaştırdım ve polisin gelmesini bekledim, galiba beni polis zannetti. Sonra polisler gelip götürdü. Benzinlikte patlama olmadan şans eseri kurtulduk" diye konuştu.