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Giriş Tarihi: 6.1.2022

2021’de saatte 3 kez sallandık

2021’de saatte 3 kez sallandık

AFAD verilerine göre 2021’de Türkiye ve yakın civarında 23 bin 573 deprem meydana geldi. 2020’ye kıyasla ülkemizde yaşanan deprem sayısı azalsa da geçen yıl günde 65 sarsıntı kaydedildi

Ankara Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıkladığı 2021 deprem verilerini değerlendirdi:
Türkiye ve yakın civarında geçen yıl 23 bin 753 deprem meydana geldi. Bu depremlerin 3'ü 6.0-6.9, 26'sı 5.0- 5.9, 205'i 4.0-4.9 büyüklüğü arasında ve 23 bin 519 tanesi de 3.9 ve daha küçük büyüklükteki depremler. Bu verilere göre ülkemizde geçtiğimiz yıl ortalama günde 65, saatte 3 deprem meydana geldi.
Türkiye'de ortalama olarak her yıl 25 bin 978 deprem meydana geldi. Bu verilere göre 2021'de son on yıllık ortalamanın altında kalındığı yani nispeten deprem açısından diğer yıllara göre sakin bir yıl geçirdiğimizi söyleyebiliriz. 2020 yılı ile kıyasladığımızda ise 2021'de 2020'ye göre 10 bin adet daha az deprem yaşandı.
Türkiye'nin kara sınırları içinde 2021'de meydana gelen en büyük deprem 25 Haziran'da Bingöl'ün Kığı ilçesindeki 5.2 büyüklüğündeki sarsıntıydı. Bu depremin yanı sıra 31 Ağustos'ta Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5.0, 8 Kasım'da Konya Meram'da 5.1, 17 Kasım'da Düzce'de ve 19 Kasım'da Erzurum Köprüköy'de 5.1 büyüklüğünde depremler yaşandı.
Türkiye'de denizel ve karasal ortamdaki faylara bakıldığında bine yakın deprem üretme potansiyeli olan aktif fay olduğu görülmekte. 2021'in deprem aktivitesine baktığımızda özellikle Ege Denizi içindeki fayların oldukça aktif olduğu ve bunların çok sayıda depremin meydana gelmesine yol açtığı görülüyor.

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2021’de saatte 3 kez sallandık
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