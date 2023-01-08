Haberler Yaşam Haberleri 2022'de evliliklerinin gümüş yılını kutlamış bir çift, "gümüş yıl" ifadesinin sözlük tanımına göre hangi yıl evlenmiştir?
Giriş Tarihi: 8.1.2023 21:37 Son Güncelleme: 8.1.2023 21:37

2022'de evliliklerinin gümüş yılını kutlamış bir çift, "gümüş yıl" ifadesinin sözlük tanımına göre hangi yıl evlenmiştir?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” bugün (8 Ocak 2023 Cumartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 2022'de evliliklerinin gümüş yılını kutlamış bir çift, "gümüş yıl" ifadesinin sözlük tanımına göre hangi yıl evlenmiştir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek 2022'de evliliklerinin gümüş yılını kutlamış bir çift, "gümüş yıl" ifadesinin sözlük tanımına göre hangi yıl evlenmiştir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

2022’de evliliklerinin gümüş yılını kutlamış bir çift, gümüş yıl ifadesinin sözlük tanımına göre hangi yıl evlenmiştir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 8 Ocak 2023 Cumartesi günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner'de bugün sorulan 2022'de evliliklerinin gümüş yılını kutlamış bir çift, "gümüş yıl" ifadesinin sözlük tanımına göre hangi yıl evlenmiştir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (8 OCAK 2022)

ATV ile 8 Ocak Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: 2022'de evliliklerinin gümüş yılını kutlamış bir çift, "gümüş yıl" ifadesinin sözlük tanımına göre hangi yıl evlenmiştir?

C- 1997 (CEVAP)


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