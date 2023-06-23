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Giriş Tarihi: 24.6.2023

2023 LGS’de rekor şampiyon sayısı

26 Haziran’da duyurulacağı bildirilen 2023 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları dün açıklandı. Sınavda bu yıl bütün soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan öğrenci sayısı 562 oldu

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
2023 LGS’de rekor şampiyon sayısı
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 26 Haziran'da duyurulacağı bildirilen 2023 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları dün açıklandı. Sınavda bu yıl bütün soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan öğrenci sayısı 562 oldu. Geçen yıl LGS'den 193 şampiyon çıkmıştı. Şampiyon sayısı bu yıl 3 kata yakın artmış oldu. Benzer bir durum 2019'da yaşanmıştı. 2019 LGS'de tam 565 öğrenci şampiyon olmuştu. Sınava Türkiye genelindeki 8'inci sınıf öğrencilerinin yüzde 82'si katıldı. Yani bu yıl 1 milyon 30 bin 195 öğrenci LGS'ye girdi.



Testlerdeki not ortalamaları da geçen yıla göre yükseldi. Sonuç belgelerinde öğrenciler yüksek netlerle karşılaştı ancak yüzdelik dilimler düştü. Peki, bu ne anlama geliyor? Tercihler öğrencilerin net sayılarına göre değil, yüzdelik dilimlerine göre yapılacak. Geçen yıl 90 netle girilebilen bir liseye bu yıl en az 95 netle girilebilecek.
LGS puanıyla öğrenci alan okul kontenjanları, tercih sayısı ve yerel yerleştirmeyle ilgili bütün detayların yer alacağı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek. Adaylar sonuç belgelerini Bakanlığın "http:// meb.gov.tr" internet adresinden görebilecek.

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2023 LGS’de rekor şampiyon sayısı
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