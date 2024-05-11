2024 Babalar Günü Tarihi: Bu yıl Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak?

İlk olarak Sonora Smart Dodd tarafından ortaya atılan Babalar Günü, Anneler Günü'nün ardından babalarımızı da onurlandırmak ve onları mutlu etmek adına kutlanmaktadır. Her yıl aynı tarihte kutlanan bu günle ilgili olarak Bu yıl Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak soruları yanıt arıyor. İşte 2024 Babalar Günü tarihi ve önemi.