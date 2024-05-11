2024 Babalar Günü Tarihi: Bu yıl Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak?

İlk olarak Sonora Smart Dodd tarafından ortaya atılan Babalar Günü, Anneler Günü'nün ardından babalarımızı da onurlandırmak ve onları mutlu etmek adına kutlanmaktadır. Her yıl aynı tarihte kutlanan bu günle ilgili olarak Bu yıl Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak soruları yanıt arıyor. İşte 2024 Babalar Günü tarihi ve önemi.
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIYOR?
Babalar Günü 16 Haziran 2024 Pazar günü kutlanacak.
BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi.Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.