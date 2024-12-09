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Giriş Tarihi: 10.12.2024

2024 en sıcak yıl oldu

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2024 en sıcak yıl oldu
Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemine göre, 2024'ün kayıtlardaki "en sıcak yıl" olacağı tahmini doğrulandı. Copernicus'tan yapılan açıklamaya göre, geçen ay "en sıcak ikinci kasım" oldu ve ortalama yüzey hava sıcaklığı 14.10 derece ölçüldü. Bu, kasım ayı için 1991-2020 ortalamasının 0.73 derece üzerine karşılık geldi. Yılbaşından bu yana küresel ortalama sıcaklık anomalisi, 1991-2020 ortalamasının 0.72 derece üzerine çıktı. Bu değer, 2024'ün 2023'teki aynı dönemden 0.14 derece daha sıcak olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar bu rakamlar ışığında küresel ısınmaya karşı acil eyleme geçilmesi gerektiğini söylüyor.
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2024 en sıcak yıl oldu
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