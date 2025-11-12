2025-2026 KYK burs ve kredi ücretleri ne zaman ödenecek, toplu ödeme olacak mı, hangi tarihte? KYK burs ödemeleri bekleniyor!

2025-2026 dönemi KYK burs ve kredi sonuçları duyuruldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, öğrencilerin sonuç sorgulama işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabileceğini açıkladı. Sonuçların erişime açılmasının ardından, öğrenciler ilk burs ve kredi ödemelerinin tarihini araştırmaya başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu, ödemeleri T.C. kimlik numarasının son rakamına göre belirlenen ödeme planına göre gerçekleştirecek. Peki, KYK ilk burs ve kredi ödemeleri hangi tarihte yapılacak? İşte kimlik numarasına göre ödeme takvimi…
ençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen KYK burs ve kredi başvuru süreci tamamlandı. Bakan Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını açıkladı. Sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, e-Devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor.
KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencileri burs-kredileri almaya hak kazanacak.
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılacak.
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.
Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına aralık ayı itibarıyla yatırılması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl KYK burs sonuçlarının ardından, burs almaya hak kazanan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı.
Ancak henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bu sene de 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına aralık ayı itibarıyla yatırılması bekleniyor.