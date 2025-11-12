2025-2026 KYK burs ve kredi ücretleri ne zaman ödenecek, toplu ödeme olacak mı, hangi tarihte? KYK burs ödemeleri bekleniyor!

2025-2026 dönemi KYK burs ve kredi sonuçları duyuruldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, öğrencilerin sonuç sorgulama işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabileceğini açıkladı. Sonuçların erişime açılmasının ardından, öğrenciler ilk burs ve kredi ödemelerinin tarihini araştırmaya başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu, ödemeleri T.C. kimlik numarasının son rakamına göre belirlenen ödeme planına göre gerçekleştirecek. Peki, KYK ilk burs ve kredi ödemeleri hangi tarihte yapılacak? İşte kimlik numarasına göre ödeme takvimi…