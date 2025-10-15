2025 DGS ek tercih sonuçları ne zaman erişime açılacak? ÖSYM ile DGS ek yerleştirme sonuçları için geri sayım!

2025 DGS ek tercih süreci için adayların bekleyişi sürüyor. ÖSYM, ilk yerleştirme sonuçları ve üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından ek tercihlerde araştırmalar hız kazandı. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar tercihler 7-13 Ekim tarihleri arasında alındı. Peki; DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
ÖSYM tarafından başlatılan 2025 DGS ek tercih süreci 13 Ekim itibarıyla sona erdi.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercih işlemlerini tamamladı.
ÖSYM, henüz ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama yapmadı.
Ancak geçmiş yıllara bakıldığında, tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içinde sonuçların açıklandığı biliniyor.
Bu kapsamda DGS ek tercih sonuçlarının Ekim ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor.
Sonuçlar, ÖSYM AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek.