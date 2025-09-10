2025 DGS EK TERCIH TAKVIMI: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, hangi tarihte?

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarıyla bir programa yerleşen adaylar, 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında (15 Eylül saat 23.59'a kadar) e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yapabilecek. E-kayıt işleminin başarıyla tamamlandığını gösteren onay yazısının alınması gerekiyor. Elektronik kaydını yapan adaylar ise, üniversitelerin web sitelerinde duyurulan belgeleri belirtilen tarihlerde elden teslim edecek.Fiziksel kayıtlar 17 Eylül'e kadar devam edecek.

Öte yandan, DGS ek tercih tarihleri için henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama yapılmadı. Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından ek tercihlere dair gelişmeler paylaşılacak.