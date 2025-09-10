Haberler Yaşam Haberleri 2025 DGS EK TERCIH TAKVIMI: ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 10.9.2025 15:20

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez adayların gündeminde ek tercih süreci var. İlk yerleştirmelerde istediği bölüme giremeyen adaylar, ek tercih takvimi ile yeniden şans arayacak. ÖSYM’nin açıklayacağı kılavuzda boş kalan kontenjanlar ve taban puanlar yer alacak. Böylece adaylar tercihlerini bu veriler ışığında şekillendirebilecek. Peki, DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

DGS tercih sonuçları sonrasında ek tercih beklentisi arttı. Ön lisans mezuniyetini lisansa tamamlama hedefi olan adaylar, DGS ek tercih hakkı ile yeniden yerleştirme şansı bulacak. ÖSYM'nin açıklayacağı DGS ek tercih kılavuzu ile birlikte boş kontenjanlar ve güncel taban puanları duyurulacak. Peki, DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

DGS TERCİH SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada "8 Ağustos-04 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2025-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 8 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." ifadeleri kullanıldı.

DGS 2025 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarıyla bir programa yerleşen adaylar, 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında (15 Eylül saat 23.59'a kadar) e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yapabilecek. E-kayıt işleminin başarıyla tamamlandığını gösteren onay yazısının alınması gerekiyor. Elektronik kaydını yapan adaylar ise, üniversitelerin web sitelerinde duyurulan belgeleri belirtilen tarihlerde elden teslim edecek.Fiziksel kayıtlar 17 Eylül'e kadar devam edecek.

Öte yandan, DGS ek tercih tarihleri için henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama yapılmadı. Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından ek tercihlere dair gelişmeler paylaşılacak.

DGS TABAN PUANLARI 2025 AÇIKLANDI

2025 DGS tavan ve taban puanları, yerleştirme sonuçlarıyla birlikte açıklandı. Adaylar, aşağıdaki bağlantı üzerinden DGS taban puanlarına ulaşabilirler.

DGS TABAN PUANLARI 2025 İÇİN TIKLAYINIZ

