2025 İLK ARA TATİL TARİHİ BELLİ OLDU! 9 gün tatil fırsatı: Okullarda ara tatil ne zaman, Kasım’ın kaçında, kaç gün kaldı?

Okullarda ilk ara tatil heyecanı yaklaşıyor. 2025 Kasım ara tatili tarihleri, Ekim ayının ilerlemesiyle birlikte veliler ve öğrenciler tarafından merakla sorgulanıyor. Bu yılın ilk ara tatili Kasım ayında 1 hafta sürecek. Peki ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte MEB 2025-2026 eğitim takvimine göre Kasım ara tatili başlangıç ve bitiş tarihleri...

Veliler ve öğrenciler Kasım ayına yaklaşırken "İlk ara tatil ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma takvimine göre Kasım 2025'te öğrenciler kısa bir tatil molası yapacak. Bu süreçte öğrenciler dinlenmenin yanı sıra eksiklerini tamamlama fırsatı da bulacak. İşte 2025 MEB takvimi ile Kasım ara tatili tarihleri...

İLK ARA TATİL NE ZAMAN 2025?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatil tarihi belli oldu. MEB takvimine göre birinci dönem ara tatil, 7 Kasım Cuma günü derslerin sona ermesiyle başlayacak. Öğrenciler, 10-14 Kasım tarihleri arasında yapılacak 1 haftalık tatil ve öncesi-sonrası hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün dinlenme fırsatı bulacak.

Kasım tatili dönüşü okullarda 17 Kasım Pazartesi günü dersler kaldığı yerden devam edecek.

2025 MEB TATİL TARİHLERİ

Yarıyıl tatili - 10 Ocak 2026 Pazartesi / 30 Ocak 2026 Cuma

İkinci dönem başlangıcı - 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili - 16 Mart 2026 Pazartesi / 20 Mart 2026 Cuma

Okulların kapanışı: 26 Haziran 2026 Cuma

DİĞER TATİL GÜNLERİ

Ramazan Bayramı arefe günü: 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. gün: 22 Mart 2026 Pazar

Kurban Bayramı arefe: 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Yılbaşı: 1 Ocak 2026 Perşembe

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2026 Perşembe

İşçi Bayramı: 1 Mayıs 2026 Cuma

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2026 Salı

