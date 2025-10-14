2025 İLK ARA TATİL TARİHİ BELLİ OLDU! 9 gün tatil fırsatı: Okullarda ara tatil ne zaman, Kasım’ın kaçında, kaç gün kaldı?

Veliler ve öğrenciler Kasım ayına yaklaşırken "İlk ara tatil ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma takvimine göre Kasım 2025'te öğrenciler kısa bir tatil molası yapacak. Bu süreçte öğrenciler dinlenmenin yanı sıra eksiklerini tamamlama fırsatı da bulacak. İşte 2025 MEB takvimi ile Kasım ara tatili tarihleri...