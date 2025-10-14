2025 İLK ARA TATİL TARİHİ BELLİ OLDU! 9 gün tatil fırsatı: Okullarda ara tatil ne zaman, Kasım’ın kaçında, kaç gün kaldı?

Veliler ve öğrenciler Kasım ayına yaklaşırken "İlk ara tatil ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma takvimine göre Kasım 2025'te öğrenciler kısa bir tatil molası yapacak. Bu süreçte öğrenciler dinlenmenin yanı sıra eksiklerini tamamlama fırsatı da bulacak. İşte 2025 MEB takvimi ile Kasım ara tatili tarihleri...
2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatil tarihi belli oldu. MEB takvimine göre birinci dönem ara tatil, 7 Kasım Cuma günü derslerin sona ermesiyle başlayacak. Öğrenciler, 10-14 Kasım tarihleri arasında yapılacak 1 haftalık tatil ve öncesi-sonrası hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün dinlenme fırsatı bulacak.
Kasım tatili dönüşü okullarda 17 Kasım Pazartesi günü dersler kaldığı yerden devam edecek.
Ramazan Bayramı arefe günü: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. gün: 22 Mart 2026 Pazar
Kurban Bayramı arefe: 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
Yılbaşı: 1 Ocak 2026 Perşembe
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2026 Perşembe
İşçi Bayramı: 1 Mayıs 2026 Cuma
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2026 Salı