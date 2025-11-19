2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları ne zaman oynanacak? Dünya Kupası’na gitmeyi garantileyen ülkeler...

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri grup aşaması, 18 Kasım 2025'te oynanan son maçlarla tamamlandı. A Milli Futbol Takımımızın da aralarında bulunduğu takımlar Play-Off biletini cebine koyarken, gruplarını lider tamamlayan 12 Avrupa ülkesi doğrudan finallere katılma hakkı elde etti. Artık tüm dikkatler, finallere katılacak son takımların belirleneceği Play-Off turuna ve dev turnuvanın başlangıç tarihlerine odaklandı. İşte, Dünya Kupası maç takvimi ve turnuvaya direkt katılacak takımlar: