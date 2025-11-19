2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları ne zaman oynanacak? Dünya Kupası’na gitmeyi garantileyen ülkeler...

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri grup aşaması, 18 Kasım 2025'te oynanan son maçlarla tamamlandı. A Milli Futbol Takımımızın da aralarında bulunduğu takımlar Play-Off biletini cebine koyarken, gruplarını lider tamamlayan 12 Avrupa ülkesi doğrudan finallere katılma hakkı elde etti. Artık tüm dikkatler, finallere katılacak son takımların belirleneceği Play-Off turuna ve dev turnuvanın başlangıç tarihlerine odaklandı. İşte, Dünya Kupası maç takvimi ve turnuvaya direkt katılacak takımlar:
Tarihte ilk kez üç ülkenin ortak ev sahipliği yapacağı ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'nın açılış ve final tarihleri belli oldu:
|Organizasyon Aşaması
|Tarih
|Yer
|Açılış Maçı
|11 Haziran 2026
|Estadio Azteca, Mexico City / Meksika
|Grup Aşaması
|11 Haziran - 27 Haziran 2026
|ABD, Kanada, Meksika
|
Son 32
Son 16
Çeyrek Final
Yarı Final
|
28 Haziran-3 Temmuz 2026
4-7 Temmuz 2026
9-11 Temmuz 2026
14-15 Temmuz 2026
|
ABD, Kanada, Meksika
|FİNAL MAÇI
|19 Temmuz 2026
|MetLife Stadyumu, New York/New Jersey / ABD
Meksika
ABD
Kanada
Arjantin
Fransa
İngiltere
Brezilya
Portekiz
Hollanda
Almanya
Hırvatistan
İskoçya
İspanya
Avusturya
İsviçre
Belçika
Fas
Kolombiya
Uruguay
Japonya
Senegal
İran
Güney Kore
Ekvador
Avustralya
Norveç
Mısır
Cezayir
Paraguay
Tunus
Fildişi Sahili
Katar
Özbekistan
Suudi Arabistan
Güney Afrika
Ürdün
Yeşil Burun Adaları
Gana
Yeni Zelanda
2026 FIFA Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak.