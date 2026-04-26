Haberler Yaşam Haberleri 2026 HMGS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM HMGS/1 sonuç tarihi açıklandı!
Giriş Tarihi: 26.04.2026 07:43

2026 HMGS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM HMGS/1 sonuç tarihi açıklandı!

HMGS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor soruları, hukuk fakültesi mezunları için 2026 yılının en kritik gündem maddesi haline geldi. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, 2026-HMGS/1 oturumu bugün, yani 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştiriliyor. Peki, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı kaç dakika, kaç soru?

2026 HMGS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM HMGS/1 sonuç tarihi açıklandı!
Hukuk dünyasında kariyer basamaklarını tırmanmak isteyen adaylar için büyük gün geldi çattı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/1), Türkiye genelinde belirlenen sınav merkezlerinde binlerce adayın katılımıyla düzenleniyor. Sınavda adaylara hukuk bilgisini ölçmeye yönelik çoktan seçmeli sorular yöneltilirken, sınavın süresi ve sonuç takvimi de netleşti.

HMGS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2026-HMGS/1 oturumu için ÖSYM'nin belirlediği resmi başlangıç saati 10:15'tir. Ancak adayların en çok dikkat etmesi gereken nokta "10:00 kuralı" olarak öne çıkıyor. Sınav binalarına girişler bu saatten itibaren kapatılacağı için geç kalan adaylar sınav salonlarına alınmayacak.

Toplamda 120 sorudan oluşan bu zorlu maratonda adaylara 155 dakika süre tanınacak. Sınavın yaklaşık olarak saat 12:50 civarında sona ermesi bekleniyor.

HMGS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın ardından adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusuna çevrilecek. 2026 yılı sınav takvimine göre HMGS/1 sonuçları 21 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecek.

SORULAR VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Gelenekselleşen ÖSYM uygulamaları doğrultusunda, HMGS soruları ve cevap anahtarının sınav günü akşam saatlerinde veya ertesi gün yayımlanması öngörülüyor. Temel Soru Kitapçığı'nın %10'luk kısmının kamuoyuna açılması bekleniyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

2026 HMGS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM HMGS/1 sonuç tarihi açıklandı!
