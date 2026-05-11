2026 İİT Gençlik Başkenti Konya’da görkemli açılış: Başkan Altay’dan diplomasi vurgusu

İİT Gençlik ve Spordan Sorumlu Temsilcisi Boubakari Maiga, "Bu tören için yapılan mükemmel organizasyon dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne derin teşekkür ve takdirlerimizi sunmak isterim. Türkiye'nin bu yıl İslam İşbirliği Gençlik Başkentliğine ev sahipliği yapması, gençlerin güçlendirilmesine yönelik kararlı yaklaşımının bir göstergesidir. Aynı zamanda İİT program ve faaliyetlerine verdiği aktif desteği ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İslam dünyasındaki gençlere yönelik fırsatların geliştirilmesindeki önemli rolünü ortaya koymaktadır. Bu önemli programa ev sahipliği yapan güzel Konya şehrinin halkını bir kez daha tebrik ediyor; program kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerden elde edilecek sonuç ve tavsiyelerin, gençlerin güçlendirilmesi hedeflerine katkı sağlamasını temenni ediyorum" cümlelerini kullandı.

Suudi Arabistan Spor Bakan Yardımcısı Vekili Ahmed Salman Alghimlas, "Türkiye Cumhuriyeti'ni ve halkını bu ev sahipliği dolayısıyla tebrik ediyor; köklü ilmi ve kültürel mirasıyla öne çıkan Konya şehrindeki başarılı organizasyon, sıcak misafirperverlik ve tüm katılımcılara gösterilen samimi karşılama için teşekkür ediyoruz. Ayrıca, ortak İslami çalışmalara verdikleri destek ve İslam dünyası gençleri için fırsatların geliştirilmesine yönelik önemli katkılarını takdir ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Konya şehrine bu mübarek ev sahipliği için tekrar teşekkür ediyor; bu organizasyonun büyük başarı elde etmesini temenni ediyoruz. Bu yıl boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlerin, üye ülkeler arasında ortak İslami çalışmaları güçlendirecek ve ortak hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak tavsiyelerle sonuçlanmasını diliyoruz" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "İslam dünyasının dört bir yanında baş etmekte olduğumuz sorunlara, mücadele ettiğimiz meydan okumalara karşı gençliğin vereceği emeğe, gayrete Konya'nın ilham olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bu Gençlik Başkenti Programının özellikle 'Daha Adil Bir Dünya İçin Diplomasi' temasıyla düzenlenmesini de ayrıca kayda değer buluyorum" dedi.

Gençlerin el ele vererek daha adil ve güzel bir dünya için birlikte hareket etmesi temennisinde bulunan Büyükgümüş şunları söyledi: "Bugün insanlığın karşılaştığı sorunlar ve meydana gelen adeta zulüm esasına dayalı bu kurulmak istenen düzene karşı İslam dünyasından en güçlü iradeyle, yarınları inşa etmeye cesaret ederek, gençlik olarak çok güçlü bir cevap vermek omuzlarımızdaki mesuliyetlerin başında geliyor. İnşallah bu program sürecinde İslam dünyasının dört bir yanından genç kardeşlerimizin tanışmasına, beraber hayaller kurmasına, geleceği inşa etmek için, daha adil bir dünyaya ulaşmak için hep birlikte mücadele azmini kendi gönüllerinde ve zihinlerinde yeniden kurarak, tazeleyerek yarınlara hazırlanmamıza bu programlar vesile olacaktır. Bu değerli çalışmayı himaye ettikleri için Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bakan'a şükranlarımı sunuyorum. Bu programa adaylık sürecinden itibaren tüm çalışmaları Konya adına koordine eden, her çalışmamızda bizlere destek veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a da teşekkür ediyorum İnşallah Konya, bin yıl önce nasıl bu topraklardaki varlığımızın teminatı olmuşsa yeni ve adil bir dünyanın kurulmasına dair en güçlü söz, fikir ve duygu da inşallah Konya'dan yeşerecektir."