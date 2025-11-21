2026 KPSS SINAV TAKVİMİ: ÖSYM ile KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavları ne zaman yapılacak?

ÖSYM, 2026 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı takvimini resmi olarak açıkladı. Sınava girecek adaylar için başvuru ve sınav tarihleri netleşti. Kamu kurumlarında memur olmak isteyen binlerce kişi "2026 KPSS ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabını araştırırken, ÖSYM duyurusu merak edilen tüm detayları paylaştı. İşte 2026 KPSS tarihleri…
ÖSYM bu sene uygulanacak sınavların tarihini yayınladı. Buna göre KPSS 2026 sınav takvimi de şu şekilde;
2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 06.09.2026
2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün: 12.09.2026
2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün: 13.09.2026.
KPSS B grubu başvuruları 01.07.2026 - 13.07.2026 tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek.
2026-KPSS ÖN LİSANS SINAV TARİHİ: 06.09.2026
Başvuru tarihi: 29.07.2026-10.08.2026
Sonuç tarihi: 30.10.2026
2026-KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAV TARİHİ: 25.10.2026
Başvuru tarihi: 27.08.2026-08.09.2026
Sonuç tarihi: 19.11.2026