Giriş Tarihi: 21.11.2025 00:00

2026 KPSS SINAV TAKVİMİ: ÖSYM ile KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavları ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) takvimini açıkladı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan sınav tarihleri, yayımlanan resmi takvimle kesinleşti. Sınava hazırlanan binlerce kişi, başvuru ve sınav süreçlerine dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 2026 KPSS ne zaman,hangi tarihlerde yapılacak? İşte güncel bilgiler…

2026 KPSS SINAV TAKVİMİ: ÖSYM ile KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavları ne zaman yapılacak?

ÖSYM, 2026 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı takvimini resmi olarak açıkladı. Sınava girecek adaylar için başvuru ve sınav tarihleri netleşti. Kamu kurumlarında memur olmak isteyen binlerce kişi "2026 KPSS ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabını araştırırken, ÖSYM duyurusu merak edilen tüm detayları paylaştı. İşte 2026 KPSS tarihleri…

KPSS 2026 NE ZAMAN?

ÖSYM bu sene uygulanacak sınavların tarihini yayınladı. Buna göre KPSS 2026 sınav takvimi de şu şekilde;

2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 06.09.2026

2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün: 12.09.2026

2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün: 13.09.2026.

KPSS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ise 07.10.2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS B GRUBU (GY-GK VE ALAN BİLGİSİ) SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS B grubu başvuruları 01.07.2026 - 13.07.2026 tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek.

2026 KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

2026-KPSS ÖN LİSANS SINAV TARİHİ: 06.09.2026

Başvuru tarihi: 29.07.2026-10.08.2026

Sonuç tarihi: 30.10.2026

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) NE ZAMAN?

2026-KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAV TARİHİ: 25.10.2026

Başvuru tarihi: 27.08.2026-08.09.2026

Sonuç tarihi: 19.11.2026

2026 KPSS SINAV TAKVİMİ: ÖSYM ile KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavları ne zaman yapılacak?
