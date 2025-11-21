2026 KPSS SINAV TAKVİMİ: ÖSYM ile KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavları ne zaman yapılacak?

ÖSYM, 2026 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı takvimini resmi olarak açıkladı. Sınava girecek adaylar için başvuru ve sınav tarihleri netleşti. Kamu kurumlarında memur olmak isteyen binlerce kişi "2026 KPSS ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabını araştırırken, ÖSYM duyurusu merak edilen tüm detayları paylaştı. İşte 2026 KPSS tarihleri…