2026 yılı Kamu Yatırım Programı açıklandı: 13 bin projeye 1,9 trilyon lira ödenek ayrıldı

PROGRAMDA YER ALAN PROJELERE 1 TRİLYON 920,8 MİLYAR LİRA ÖDENEK

2026 yılı Kamu Yatırım Programı'nda kamu kurumları tarafından yürütülecek projelerin toplam tutarı yaklaşık 13.999,1 milyar lira olup, söz konusu projelere tahsis edilen toplam ödenek miktarı 1.920,8 milyar lira oldu.

Program kapsamında 2026 yılında 3 bin 857'si ana proje olmak üzere toplam 13 bin 887 projenin yürütülmesi öngörülüyor.

2025'te 5 bin 335 adet proje tamamlanırken, 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı'na 5 bin 284 yeni proje dahil edildi. Bu projelerin 2 bin 403'ü çok yıllık, 2 bin 881'i ise bir yıl içerisinde tamamlanacak projeler olarak belirlendi.

2026 yılında Kamu Yatırım Programı kapsamında öngörülen 1 trilyon 920,8 milyar liralık yatırımın yüzde 62,8'inin merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 35,4'ünün KİT ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 1,8'inin ise döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi programlandı.

2026 Yılı Kamu Yatırım Programı'nda deprem tedbirlerine yönelik olarak toplam 697 milyar lira tutarında projeye yer verildi. Bu projeler kapsamındaki 2026 yılı ödeneklerinin yaklaşık yüzde 45,7'si sağlık sektörüne, yüzde 19,5'i eğitim sektörüne, yüzde 16'sı konut sektörüne ayrıldı.