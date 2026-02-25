2026’da öne çıkması beklenen riskler ortaya çıktı: Hırsızlık, yangın, gösteri ve eylemler, asayiş olayları...

Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi ve Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, her yıl bir önceki yıl yaşanan güvenlik olayları analizi sonrasında yeni yılın güvenlik risklerini çalıştıklarını anlatırken, sektörde teknoloji kullanımının giderek arttığını kaydetti.

2025'TE EN FAZLA MÜLKE İZİNSİZ GİRİŞ YAŞANDI

Kösereisoğlu, 2025'te Securitas'ın Türkiye genelinde 3 bini aşkın noktada görev yapan 20 bin güvenlik görevlisinin yaptığı toplam 115 bin 641 denetim raporu incelenerek analizinin yapıldığını anlattı. Buna göre 2025'te en çok bildirilen riskler 2 bin 104 ile mülke izinsiz giriş, bin 599 ile hırsızlık, bin 118 ile asayiş, 864 ile yangın (özellikle endüstriyel, enerji, gaz ve petrol tesisleri) oldu.

Paylaşılan verilerin gerçekleşmiş olaylardan ziyade önleyici risk bildirimine dayandığını kaydeden Kösereisoğlu, 2026'da öne çıkması beklenen risklerin ise sırasıyla hırsızlık, yangın, gösteri ve eylemler, asayiş olayları olduğunu kaydetti.

TEKNOLOJİ GÜVENLİĞİN MERKEZİNDE

Kösereisoğlu, özel güvenlik sektöründe yapay zeka uygulamalarının giderek arttığını anlatırken, "Teknoloji artık güvenliğin merkezindedir. Eskiden 40–50 kişiyle yürütülen hizmetler, bugün teknoloji destekli olarak 10–15 kişiyle daha verimli şekilde sağlanabiliyor. Ancak sistemin merkezinde hâlâ insan var. Bu nedenle güvenlik görevlilerinin profili de değişiyor. Teknolojiye hâkim, analitik düşünebilen, süreci yöneten ve geliştiren güvenlik personellerine ihtiyaç var" dedi.

Bu yıl Securitas olarak teknolojiye 121 milyon lira, dijitalleşmeye 116 milyon lira yatırım yapacaklarını söyleyen Kösereisoğlu, "Teknoloji sanıldığı kadar pahalı değildir. Örneğin kameraların 10 yıllık toplam maliyetinin yalnızca yüzde 30'u ilk satın alma bedelidir. Bugün alarm izleme merkezleri uzaktan çalışan güvenlik görevlileri gibi konumlandırılmaktadır" dedi.