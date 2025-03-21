21 Mart Ekinoksu nedir, en uzun gündüz mü gece mi? İşte, 21 Mart Ekinoks özellikleri

Dünyada gece ve gündüz sürelerinin eşitlendiği zaman dilimi olarak bilinen 21 Mart ekinoksu, birçok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Özellikle ilkbaharın başlangıcını simgeleyen bu tarihte, gündüz ve gece süreleri eşitleniyor. Peki, 21 Mart ekinoksu nedir ve bu tarihte en uzun gündüz mü yoksa gece mi yaşanır? İşte ekinoks hakkında merak edilenler ve öne çıkan özellikleri…
21 MART EKİNOKSU NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELER?
21 Mart tarihinde yaşanan ekinoks, temelde gece ve gündüzlerin eşitlenmesidir. Yaşanan bu olay temelde Dünya'nın şekli ve hareketleriyle alakalı gelişir. Bu tarihten sonra Kuzey Yarım Küre'de gündüzler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlar. Güney Yarım Küre'de ise bunun tersi yaşanır.
21 MART EN UZUN GECE Mİ, GÜNDÜZ MÜ?
21 Mart'tan itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlarken, Kuzey Yarım Küre'de ise gündüzler, geceden uzun olmaya başlar.
21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar Ekvator'un kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden Kuzey Yarıküre'de gündüzler, Güney Yarımküre'den daha uzundur. 23 Eylül'den 21 Mart'a kadar ise Güney Yarıküre'deki gündüzler Kuzey Yarıküre'den daha uzundur.
21 Mart Kuzey Kutup Noktası'nda, 23 Eylül ise Güney Kutup Noktası'nda 6 aylık gündüzün başlangıç tarihleridir. Güneş, ekinokslarda tam doğudan doğup tam batıdan batar.