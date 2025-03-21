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Giriş Tarihi: 21.3.2025 08:01

21 Mart Ekinoksu nedir, en uzun gündüz mü gece mi? İşte, 21 Mart Ekinoks özellikleri

21 Mart ekinoksu, doğa olayları arasında önemli bir yere sahip olup, gece ve gündüzün eşit olduğu özel bir zaman dilimi olarak bilinir. Yılın bu döneminde dünyanın farklı bölgelerinde baharın resmi başlangıcı kabul edilir. Vatandaşlar ise 21 Mart ekinoksu nedir, bu tarihte en uzun gündüz mü yoksa gece mi yaşanır sorusuna yanıt arıyor. İşte 21 Mart ekinoksunun özellikleri ve merak edilen detaylar…

21 Mart Ekinoksu nedir, en uzun gündüz mü gece mi? İşte, 21 Mart Ekinoks özellikleri

Dünyada gece ve gündüz sürelerinin eşitlendiği zaman dilimi olarak bilinen 21 Mart ekinoksu, birçok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Özellikle ilkbaharın başlangıcını simgeleyen bu tarihte, gündüz ve gece süreleri eşitleniyor. Peki, 21 Mart ekinoksu nedir ve bu tarihte en uzun gündüz mü yoksa gece mi yaşanır? İşte ekinoks hakkında merak edilenler ve öne çıkan özellikleri…

21 MART EKİNOKSU NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELER?

21 Mart tarihinde yaşanan ekinoks, temelde gece ve gündüzlerin eşitlenmesidir. Yaşanan bu olay temelde Dünya'nın şekli ve hareketleriyle alakalı gelişir. Bu tarihten sonra Kuzey Yarım Küre'de gündüzler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlar. Güney Yarım Küre'de ise bunun tersi yaşanır.

21 MART EN UZUN GECE Mİ, GÜNDÜZ MÜ?

21 Mart'tan itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlarken, Kuzey Yarım Küre'de ise gündüzler, geceden uzun olmaya başlar.

21 MART EKİNOKSU'NDA NELER OLUYOR?

Güneş ışınları Ekvator'a dik gelir.

Güneş ışınları her iki yarıküreye aynı açılarla gelir.

Dünya'daki durgun sularda gel-git genliği artar.

21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar Ekvator'un kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden Kuzey Yarıküre'de gündüzler, Güney Yarımküre'den daha uzundur. 23 Eylül'den 21 Mart'a kadar ise Güney Yarıküre'deki gündüzler Kuzey Yarıküre'den daha uzundur.

21 Mart Kuzey Kutup Noktası'nda, 23 Eylül ise Güney Kutup Noktası'nda 6 aylık gündüzün başlangıç tarihleridir. Güneş, ekinokslarda tam doğudan doğup tam batıdan batar.

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21 Mart Ekinoksu nedir, en uzun gündüz mü gece mi? İşte, 21 Mart Ekinoks özellikleri
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