21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatil mi olacak? Başkan Erdoğan’dan açıklama! 21 Mart resmi tatil mi oluyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Nevruz kutlamalarında vatandaşlara önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin dört bir yanında Nevruz coşkusu yaşanırken, Erdoğan "21 Mart'ı Bahar ve Kardeşlik Bayramı olarak kabul edilmesi için meclise teklif sunmaya hazırım" dedi. Bu açıklamanın ardından, "21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatil olacak mı?" sorusu gündemde merakla bekleniyor. İşte Nevruz Bayramı ile ilgili son dakika gelişmelerinin ayrıntıları.
21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatil mi olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart'ın resmi tatil olması için teklif verilebileceğini söyleyerek bu günün Bahar ve Kardeşlik Bayramı ilan edilmesi adına harekete geçeceklerinden söz etti.
"21 MART'I BAYRAM YAPALIM"
Sizin heyecanınızı görünce burada bir kamuoyu yoklaması yapsak 21 Mart'ı biz de baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi cumhurbaşkanı olarak parlamentoya sunmaya varım. Cumhur ittifakı olarak hep birlikte bu adımı atalım.
Nevruz'a inananlar eğilmez. Biz dik duracağız dikleşmeyeceğiz. Kalplerimizde hüzünle uğurlamaya hazırlandığımız Ramazan'ı tebrik ediyorum.
Bugün aynı zamanda baharın müjdecisi olan Nevruz'u heyecanla kutlamanın mutluluğu içindeyiz. Nevruz tarihimizde hem de kültürümüzde önemli yer tutar. Şu an Türkiye'nin ve Türk cumhuriyetlerinin dört bir yanında büyük bir coşku ile idrak ediliyor.
Sultan Nevruz'a hoş geldin sefa geldin diyor, umuda barışa, kardeşliğe vesile olmasını canı gönülden temenni ediyoruz.
"TÜRK DÜNYASININ ORTAK KUTLAMA GÜNÜ OLMASINI TEKLİF EDECEĞİZ"
Nevruz bayramını Türk devletleri teşkilatı çatısı altında ortaklaşa kutlamanın zamanının geldiği kanaatindeyiz. Onun için 21 Mart hayırlı olsun. Mayıs ayında Macaristan'da yapacağımız zirvemizde Nevruz Bayramı'nın Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanmasını teklif edeceğiz. Temenni ediyoruz ki kardeşlerimizin de onayı ile 21 Mart Nevruz, Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olacak, böylece birliğimize, beraberliğimize, dayanışmamıza hizmet edecektir.
Daha evvel hayal dahi edilemeyen yerlere geldik. İş birliğimizi bütün sahalarda güçlendirdik. En zor zamanlarımızda birbirimizin yanında olduk. En son 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'da yeni bir dönemin kapılarının açılmasını sağladık.