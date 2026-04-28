21 yaşındaki Süleyman kene kurbanı

Tokat
'ta hayvancılıkla uğraşan 21 yaşındaki Süleyman Gülsün, 10 gündür Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zile ilçesine bağlı Evren köyünde hayvancılıkla uğraşan Süleyman Gülsün, 10 gün önce yüksek ateş şikayeti ile Tokat Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Durumu ağırlaşınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen gençte, KKKA hastalığı tespit edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Gülsün, önceki gün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gülsün'ün cenazesi Evren köyüne getirilirken, hastalığın bulaşma riskine karşı nakil aracından indirilmeden kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.