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Giriş Tarihi: 26.9.2023 11:42 Son Güncelleme: 26.9.2023 11:44

210 milyon lira vurgun yapmışlardı… Hepsi tutuklandı

İstanbul'da ithalat ve ihracat işleri yapan şirketlerin mail adreslerini ele geçirerek, ödeme yapacak olan şirketlere "Banka hesap numaralarımız değişti" maili gönderen ve ödemelerin kendi banka hesaplarına yapılmasını sağlayarak 210 milyon liralık vurgun yapan Man in The Middle (Aradaki Adam) çetesinin sekiz üyesi de tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
210 milyon lira vurgun yapmışlardı… Hepsi tutuklandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, farklı ülkelerde yaşayan kişiler tarafından yüksek tutarlı döviz cinsi paraların havale edildiği bazı banka hesaplarını takibe aldı. Gönderilen söz konusu dövizlerin hemen Türk Lirası'na çevrildiği ve söz konusu hesaplardan çekildiği belirlendi. Dokuz banka hesabı ve 6'sı yabancı uyruklu olmak üzere dokuz kişilik bir çete tespit edildi.

8'İ DE TUTUKLANDI

Çete üyelerinin ithalat ve ihracat yapan şirketlerin mail adreslerini ele geçirerek ödeme yapacak olan şirketlere "Banka hesap numaralarımız değişti" mailleri gönderdikleri, ödemeleri kendi banka hesaplarına yaptırdıkları ve "Man in the Middle" (Aradaki Adam) adı verilen bu dolandırıcılık yöntemiyle 210 milyon liralık haksız kazanç sağladıkları saptandı. Çete üyelerine İstanbul'un beş ilçesinde operasyon yapıldı. Sekiz çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 177 bin lira nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Çete üyelerinin tamamı adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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210 milyon lira vurgun yapmışlardı… Hepsi tutuklandı
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