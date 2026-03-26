211 bin kişi ideal kilosuna kavuştu

Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı "İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirilen 211 bin kişi ideal kilosuna ulaşırken 10 ayda yaklaşık 513 bin kilo verildi. Kişiye özel hazırlanan programla kontrollerine devam eden en fazla danışan sayısı 13 bin 75 kişi ile İstanbul oldu. İstanbul'u 10 bin 901 danışan ile Antalya, 8 bin 738 danışan ile Van izledi. Yine 51 bin 81 kg ile en çok kilo verilen il İstanbul olurken onu 35 bin 113 kg ile Denizli, 27 bin 634 kg ile Van takip etti.