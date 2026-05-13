214 milyon TL’nin hesabını verin! Hizmet için alınan parayla hizmet verilmedi!

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı oturumuna Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan'ın CHP'li büyükşehir belediyesinin hizmet karşılığı Pozantı belediyesinin payından her ay yüzde 40 kesinti yaptığını, ancak yeteri kadar hizmet alamadıkları sözleri damga vurdu. Başkan Avan, "Her ayın 10'unda Pozantı belediyesinin iller bankasından payı gelir. Bunun yüzde 40'ı büyükşehir belediyesine aktarılır. Göreve geldiğim günden bugüne kadar 25 ay geçti ve bu süreçte toplam 214 milyon 815 bin TL belediyeye aktarıldı. Büyükşehir görevi olan ana caddelerdeki çöplerimizi toplanmıyor, yollarımızı asfaltlamıyor. Ben büyükşehir belediyesinden Pozantı'nın hakkı olan 214 milyon TL'nin hangi hizmetlerde kullanıldığının hesabını istiyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

ÇÖPLER TOPLANMIYOR, YOLLAR YAPILMIYOR

Mecliste gündem dışı söz alan başkan Avan, Pozantı'nın kış aylarında yaklaşık 21 bin olan nüfusunun, yaz mevsimiyle birlikte yaylacıların gelmesiyle 350 -500 bin arasına çıktığını kaydetti. Büyükşehir yasası gereği ana caddelerin temizliğinin büyükşehir belediyesine ait olduğunu belirten Avan, Tekir'den Karakışlakçı'ya kadar uzanan 67 kilometrelik hattın çöplerinin Pozantı Belediyesi tarafından toplandığını dile getirdi. Yaz aylarında artan nüfusa hizmet verebilmek için kendi bütçelerinden milyonlarca lira harcayarak çöp kamyonları kiraladıklarını vurgulayan başkan Avan, büyükşehir belediyesinin asli görevi olan ana caddelerin temizliği konusunda inisiyatif alması gerektiğini belirtti. Başkan Avan, yolların asfaltlanması, mezarlıkların bakımı ve yaz aylarında yetersiz kalan kanalizasyon ekiplerinin güçlendirilmesi için büyükşehir belediyesine acil eylem çağrısında bulundu.

BU PARANIN HESABINI VERİN

Görevde bulunduğu 25 aylık süre zarfında İller Bankası payından Adana Büyükşehir Belediyesine yüzde 40 oranında hizmet kesinti yapıldığını belirten Başkan Ali Avan, "Bu tutar 214 milyon 815 bin TL'yi buluyor. Pozantılı vatandaşların hakkı olan bu devasa bütçenin ilçeye hangi hizmetler ve projeler olarak geri döndüğünün şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını istiyorum. Bu paranın hesabını verin. Bizim tek derdimiz Pozantı! Hemşehrilerimizin huzuru ve ilçemizin gelişimi için çalışmaya, her platformda Pozantı'nın hakkını savunmaya ve sesimizin gür çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.