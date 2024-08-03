Yunan adası diye ıssız koya bıraktılar

Muğla'nın Datça ilçesinde, karadan ulaşımı olmayan bölgeye insan kaçakçıları tarafından Yunanistan denilerek bırakılan 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. Datça'nın Kalemlik Koyu mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgeye insan kaçakçıları tarafından Yunanistan adası denilerek bırakılan düzensiz göçmenler karada mahsur kalarak yardım talebinde bulundular. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları ve Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından 13 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) müştereken kurtarıldı. Datça Gebekum Plajı'nda ise karada bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinde kara üzerinde bulunan 20 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.