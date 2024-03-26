22 Haftalık Gebelik Kaç Aylık? Hamilelikte 22 Hafta Kaçıncı Aya Denk Gelir?

Bebeğin anne karnına düşmesinden sonra bebek dış dünyada gözlerini açmak için gün gün, hafta hafta gelişim göstermekte ve anne karnı da buna göre büyümektedir. Anne için hamilelik süreci hafta olarak ifade edilirken söz gelimi hamilelik üzerinden 1 hafta geçmişte 1 haftalık, 2 hafta geçmişse 2 haftalık olarak ifade edilir. Daha sonra bu haftalar ay olarak hesaplanır. Hamilelikte 22 hafta kaçıncı aya denk gelir ve 22 haftalık gebelik kaç aylık, soruları da bu bağlamda değerlendirilir.

22 Haftalık Gebelik Kaç Aylık?

Hamilelik genellikle hafta sayısı üzerinden takip edilmesi nedeni ile sayılan hafta sayılarının anne karnında kaçıncı aya denk geldiği anne adayları tarafından sıklıkla sorulmakta ve araştırılmaktadır. Bunun için geçen haftalar için de kaç aylık sorusu sorulmaktadır. Bu konuda ele alacağımız 22 haftalık süreçte ay olarak değerlendirildiğinde bebeğin anne karnındaki sürecin 5. Ayın sonlarına denk geldiği ve doğum için son 4 aya girildiğinin göstergesidir.

Bu aylık süreç ikinci trimesterdeki ikinci ayı tamamlayan anne adayları bu ayda trimesterlerin son ayı olan 6.ayın içine girmektedir. Yani 22. Hafta 5. Ayın sonuna denk gelirken trimester olarak da ikinci trimester tamamlanır ve trimesterin son ayı olan 6. Aya girerek bebek buna göre bir gelişim seyri içinde büyümeye başlar.

Hamilelikte 22 Hafta Kaçıncı Aya Denk Gelir?

Anne karnında 22 haftalık bebeğin gebelik süreci 5. Ayın sonuna girerken üçe ayrılan trimesterede anne 2. Timestereyi tamamlayıp 22 hafta sonuna yani 5. Ayın sonunda anne trimesterenin son bölümü olan 3. aşamaya giriştir. Diğer haftalarda olduğu gibi bebeğin bu haftalarda da vücut gelişimindeki büyüme ve değişimler anne karnında devam etmektedir.