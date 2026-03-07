22 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon: 600 milyon liralık vurgun

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Şanlıurfa, Bartın ve Yalova'da vatandaşları 600 milyon lira dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 390 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 247'si tutuklandı, 143'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

SAHTE KİMLİK, SAHTE İLAN, YASADIŞI İLAÇ VE SAĞLIK RAPORU VAADİ…

Yakalanan şüphelilerin, kendilerini kamu/banka görevlisi olarak tanıtarak, sahte otel rezervasyonları yaparak, belediyeye işe alma vaadinde bulunarak, sosyal medya üzerinden sahte ürün ilanları vererek, sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul satışı yaparak ve yasa dışı ilaç ve sağlık raporu aldırmak vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 13 adet gayrimenkule el konuldu.

"MİLLETİMİZİN EMEĞİNİ HEDEF ALAN HER SUÇLUYU ADELETE TESLİM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Vatandaşlarımızı dolandıran suç örgütlerine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyle, milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan her suçluyu adalete teslim ediyoruz. Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.