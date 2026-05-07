22 ilde suç örgütlerine yönelik operasyon: 7,4 milyon lira değerinde döviz ve altın ile 60 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Artvin, Trabzon, Ordu, Muğla, Siirt, Kocaeli, Tekirdağ, Batman, Diyarbakır, Hatay, Adana, Bilecik, Bursa, Çorum, Düzce, İzmir, Konya, Samsun, Kayseri, Denizli, Eskişehir ve Erzurum'da silahlı yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karışan organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 32 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 23'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

5 MİLYAR LİRAYA BLOKE İŞLEMİ UYGULANDI

Operasyonlar sonucunda suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 milyon 400 bin lira değerinde döviz ve altın ile toplam piyasa değeri 60 milyon lira olan 2 arsa, 4 daire ve 8 araca el konuldu. Şüphelilerin banka hesaplarında, kripto varlık borsa hesaplarında ve ödeme kuruluşu hesaplarında bulunan, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 milyar liraya bloke işlemi uygulandı.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Milletimizin huzur ve güvenliği için suç odaklarına ve suçlulara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı, Daire Başkanlıklarımızı, Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü, MASAK'ımızı, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

