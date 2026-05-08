22 ilde suç örgütlerine yönelik operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ile Artvin
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; silahlı yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karışan organize suç örgütlerine yönelik Artvin merkezli 22 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 23'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen 7 milyon 400 bin lira değerinde döviz ve altın ile toplam piyasa değeri 60 milyon lira olan 2 arsa, 4 daire ve 8 araca el konuldu. Şüphelilerin banka hesaplarında, kripto varlık borsa hesaplarında ve ödeme kuruluşu hesaplarında bulunan, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 milyar liraya bloke işlemi uygulandı.