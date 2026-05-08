2.2 milyarlık yasadışı bahis ağı çökertildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve geldiği ilk hafta yasadışı bahis ve sanal kumarla mücadele için 81 ilin cumhuriyet başsavcılığına bir genelge göndermiş, "yasadışı bahis" ve "sanal kumarla" mücadelenin kararlılıkla devam edilmesi vurgulanmıştı. Talimatının ardından Türkiye'nin dört bir yanında peş peşe yapılan operasyonlarla 'yasadışı bahis' ve 'sanal kumar' çetelerine göz açtırılmadı. Bu kapsamda, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından yürütülen projeli çalışma kapsamında, şüphelilerin yasadışı bahis faaliyetleri teknik takip ve hesap hareketleriyle incelemeye alındı. MASAK raporundaki hesap hareketlerinde şüphelilere ait 2.2 milyar lira para giriş-çıkışı tespit edildi. Hatay, Mersin, Antalya, Diyarbakır ve İstanbul'da eşzamanlı operasyon düzenlenerek 22 şüpheli gözaltına alındı.

