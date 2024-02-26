22 yaşındaki gencin kalbinden vurularak öldürmüştü! Müebbet hapis cezası aldı

8 Mayıs 2022'de İETT otobüs durakları önünde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada, 22 yaşındaki Nurullah Bozkurt'un sol göğüs üstünden vurulup yaralanarak olay yerinde öldü. Düzenlenen iddianamede, iki grup arasında meydana gelen çatışmada ilk grup olarak maktul Nurullah Bozkurt, şüpheli Yunus Çeken, Furkan Bahçecioğlu, Yunus Emre Torlak, Halil Kaan Torlak, Doğukan Altunsoy, Ahmet Sevencan, Eren Şahinkaya, Ulaş Özcan, Ahmet Furkan Şener yer alırken, ikinci grupta müşteki-şüpheli Emirhan Karaca, Cevat Kaya ve Berk Kum'un beraber oldukları kaydedildi.

SÖZLÜ TARTIŞMA SONRASI ÖLDÜRDÜ

Emirhan Karaca ile Nurullah Bozkurt'un olay saati öncesinde maktulün kardeşi Emircan Bozkurt'un yaralanması sebebiyle bir araya geldikleri anlatılan iddianamede, yaşanan sözlü tartışma sonrası Emirhan Karaca'nın Nurullah Bozkurt'un göğüs bölgesine ateş ettiği ve ölümüne neden olduğu belirtildi. İddianamede, Karaca'nın ateş ettikten sonra kaçtığı sırada Yunus Çeken'in birden fazla kez Karaca'nın arkasından ateş ettiği, eyleminin ise öldürmeye teşebbüs aşamasında kaldığı ifade edildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık sanık Emirhan Karaca, sanık Yunus Çeken ile taraf avukatları katıldı. Sanıklar savunmalarında pişman olduklarını söyleyerek beraatlarını talep ettiler. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Emirhan Karaca'yı "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan ise 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.

CEZALARI BELLİ OLDU

Sanık Yunus Çeken hakkında Emirhan Karaca'ya karşı "Kasten yaralama" suçundan haksız fiile karşı 3 ay 22 gün hapis cezası, ayrıca olayda 'dur' ihtarında bulunan bekçi Ali A.'ya yönelik "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası vererek her iki suçtan hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sanık Çeken "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.